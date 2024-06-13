إعادة تأهيل مركز تحويل الدبس الكهربائي ببلدة الغارية الشرقية في ريف درعا

درعا-سانا

أنهت ورشة كهرباء بلدة الغارية الشرقية بريف درعا أعمال الصيانة والتأهيل لمركز تحويل الدبس 630 ك.ف المغذي للحي الجنوبي الشرقي بالبلدة.

وأوضح رئيس مجلس البلدة إسماعيل الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن ورشة الكهرباء قامت بصيانة كاملة للوحة التوزيع وإعادة المركز للخدمة مبيناً أنه بسبب ارتفاع الحرارة الشديد والأحمال الزائدة على شبكة المنخفض نشب حريق في لوحة التوزيع أدى إلى انفجار القاطع باستطاعة ألف أمبير وتضرر كابلات الارتباط وبعض المخارج وهو ما استدعى إجراء الصيانة اللازمة.

رضوان الراضي

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