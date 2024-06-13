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زاخاروفا: روسيا لن تترك الأعمال العدوانية الأمريكية دون رد

2024-06-12

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقاً على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا أن موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “كما هو الحال دائماً في مثل هذه الحالات، فإن روسيا لن تترك مثل هذه الأعمال العدوانية دون رد”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في وقت سابق اليوم عقوبات جديدة شملت أكثر من 230  شخصاً وكياناً من روسيا والصين وعلى وجه الخصوص الشركة الروسية لإنتاج الغاز “روس غاز دوبيتشي” وشركة “آركتيكا-1″، وشركة “آركتيكا-3” للغاز وكذلك بورصة موسكو.

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