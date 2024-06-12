حريق طال نحو 200 دونم من الأشجار الحراجية بمصياف

حماة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني في حماة، ومركز حماية الغابات بمصياف حريقاً اندلع في حراج قرية دير الصليب بمنطقة مصياف.

رئيس شعبة حراج مصياف المهندس حسن العباس ذكر لمراسل سانا أنه بمشاركة فرق من الدفاع المدني بحماة ومركز حماية الغابات بمصياف، تمت السيطرة على حريق اندلع في الريف الغربي لمحافظة حماة شرقي مفرق قرية دير الصليب بمنطقة مصياف.

وأشار إلى أن الحريق أتى على مساحة تقدر بنحو 200 دونم أشجار حراجية، كالصنوبر والسنديان، مبيناً أن طواقم الإطفاء بذلت جهوداً كبيرةً لتطويق النيران ومنع امتدادها لحقول القمح المتاخمة لها، وتجري حالياً عمليات التبريد والمراقبة لموقع الحريق خشية تجدد اندلاع النيران.

ياسين عباس

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