عمليات تسويق القمح والشعير في تدمر شارفت على الانتهاء

تدمر-سانا

أوضح رئيس دائرة زراعة تدمر المهندس علاء ديب أنه تم العمل على تسهيل عملية تسويق القمح والشعير من المزارعين في منطقة البيارات الغربية بريف تدمر من خلال منحهم شهادة المنشأ وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من السماد والبذار والمازوت، مبيناً أن المساحة المزروعة بالقمح المروي لموسم عام 2023-2024 بلغت نحو 2648 هكتاراً وبالشعير المروي نحو 140 هكتاراً.

ولفت ديب في تصريح لمراسل سانا إلى أن عملية تسويق المحصول شارفت على الانتهاء، حيث بلغت الكميات المسوقة من القمح حتى تاريخه نحو 7000 طن، ومن المتوقع أن تصل الكميات لهذا الموسم إلى نحو 8708 أطنان.

وقال المزارع عوض الضاهر: إن مساحة الأرض المرخصة لديه بلغت 250 دونماً، مقدماً شكره للجهات المعنية على توفير الأمان بالمنطقة ما سهل عملية الحصاد، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مركز لتجميع الحبوب وتسليمها في تدمر لتخفيف أعباء وتكاليف التسويق إلى حمص، وزيادة كميات السماد والمازوت الزراعي المسلمة للمزارعين في الموسم المقبل.

عدنان الخطيب

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