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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37202 شهيد و84932 جريحاً

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفتي “الياسين 105” دبابتين للعدو الصهيوني من نوع “ميركافا” في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

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