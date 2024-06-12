وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37202 شهيد و84932 جريحاً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مصر… ندوة حوارية حول رواية “آرمان” للكاتبة السورية ريتا بربارة
2024-06-12
المهندس عرنوس يلتقي مكية والحديث يدور حول سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين سورية والعراق
2024-06-11
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
2024-06-10
السفارة الكوبية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 65 لتأسيس وكالة أنباء برنسا لاتينا
2024-06-10
الوزير المقداد يلتقي نودا… ضرورة تعزيز التعاون وخاصة في مجال التعافي المبكر
2024-06-10
سورية تؤكد وجوب التحرك الدولي الحاسم لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الاحتلال
2024-06-09
الوزير المنجد يبحث مع مدير عام منظمة العمل الدولية سبل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال
2024-06-08
محليات
صيوح يطلع على عمليات تسويق القمح في مراكز الاستلام بالقامشلي
2024-06-12
هيئة الاستشعار عن بعد تصدر خارطة استعمالات الأراضي لكامل سورية
2024-06-12
بمناسبة عيد الطبيب البيطري… إطلاق الرابطة السورية للصحة العامة والبيئة
2024-06-12
وزير الإعلام يبحث مع السفير الأبخازي بدمشق علاقات التعاون في المجال الإعلامي
2024-06-12
انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء
2024-06-12
الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-06-12
انطلاق فعاليات كرنفال (شارع الأكل) على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق
2024-06-11
رياضة
تأهل أكاديمية الأبطال وعامودا للدور قبل النهائي لبطولة الواعدات بكرة القدم
2024-06-12
كوبر يستقيل من تدريب منتخب سورية لكرة القدم
2024-06-11
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام مضيفه الياباني في ختام دور المجموعات بتصفيات كأس العالم
2024-06-11
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم للقاء منتخب اليابان بتصفيات كأس العالم
2024-06-11
مباراة مصيرية لمنتخب سورية الأول لكرة القدم أمام اليابان في تصفيات كأس العالم
2024-06-10
الرياضة السورية تشارك في 7 ألعاب بدورة ألعاب بريكس الروسية
2024-06-09
تربية الخيول العربية الأصيلة مهنة متوارثة عن الآباء في درعا
2024-06-07
اقتصاد
عمليات تسويق القمح والشعير في تدمر شارفت على الانتهاء
2024-06-12
قطنا يناقش أساليب وآليات الدعم الزراعي في ريف إدلب
2024-06-12
بتكلفة تجاوزت 660 مليون ليرة… وضع مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في السويداء
2024-06-12
وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً كبيراً في إمدادات النفط بحلول 2030
2024-06-12
وزارة الاقتصاد تمدد السماح بتصدير جلود الأبقار
2024-06-12
تراجع أسعار الذهب
2024-06-12
البدء بزراعة محصول التبغ في درعا
2024-06-11
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SyrianArabNewsAgency
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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37202 شهيد و84932 جريحاً
2024-06-12
2024-06-12
hadeil
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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 38 شهيداً و100 جريح
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