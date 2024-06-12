بتكلفة تجاوزت 660 مليون ليرة… وضع مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في السويداء

السويداء-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء مركزي تحويل كهربائيين جديدين بالخدمة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 660 مليون ليرة، وذلك حسب مدير مديرية الدراسات والإنشاء بالشركة هيثم مخلوف.

وذكر مخلوف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن استطاعة كل مركز تبلغ 100 ك.ف.أ، مبيناً أن الأول في قرية دير داما جاء ضمن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في القرية التي تعرضت للتخريب سابقاً جراء الأعمال الإرهابية وترافق مع تمديد شبكة توتر منخفض، بينما وضع الثاني في قرية عتيل لتخفيف الأحمال عن مراكز التحويل الأخرى الموجودة في القرية.

عمر الطويل

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