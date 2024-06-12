وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة عن العمل

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في مدينة غزة، جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن هذا الأمر سيعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، إضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات غسيل الكلى في غزة مهددة بالتوقف أيضاً، نتيجة عدم توفر الوقود إضافة إلى توقف سيارات الإسعاف المتبقية عن العمل.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الأممية والإنسانية بضرورة التدخل لإدخال الوقود اللازم، إضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

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