بوتين يبحث مع القادة العسكريين سير العملية العسكرية الروسية الخاصة

موسكو-سانا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القيادة العسكرية الروسية سير العملية الخاصة في أوكرانيا والإنجازات الميدانية وفقاً للخطط الموضوعة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم حسب موقع RT بأن بوتين أجرى في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعاً عسكرياً شارك فيه وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المناطق العسكرية.

وأوضح بيسكوف أن بوتين اطلع خلال الاجتماع على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة والخطط حول مواصلة العمليات، واستمع لتقارير المشاركين في اللقاء بشكل منفصل، وعقد اجتماعات منفصلة معهم.

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