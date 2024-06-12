وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً كبيراً في إمدادات النفط بحلول 2030

باريس-سانا

توقعت الوكالة الدولية للطاقة حدوث فائض كبير في إمدادات النفط بحلول 2030 مع تزايد الإنتاج، بينما سيؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير سنوي نشر اليوم وفقاً لفرانس برس أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العقد والحجم الإجمالي للعرض 114 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى فائض كبير من ثمانية ملايين برميل في اليوم ينبغي على أسواق النفط أن تستعد له.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الدول الآسيوية سريعة النمو مثل الصين والهند إلى جانب قطاعي الطيران والبتروكيماويات ستظل تسهم في زيادة الطلب على النفط والذي بلغ 102 مليون برميل في اليوم في العام 2023، لكن التحول نحو السيارات الكهربائية إلى جانب المكاسب في كفاءة استهلاك الوقود للمركبات التقليدية وتراجع استخدام النفط من قبل دول الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء من شأنه أن يساعد في حصر ارتفاع الطلب الإجمالي بحوالي أربعة بالمئة بحلول العام 2030.

وأتت هذه التوقعات بعد أيام من إشارة مجموعة “أوبك بلس” المؤلفة من كبار منتجي النفط الخام إلى أن أعضاءها سيبدؤون في تقليص تخفيضات الإنتاج هذا الخريف والتي تم تنفيذها في محاولة لدعم الأسعار في مواجهة مخاوف من ضعف الطلب العالمي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency