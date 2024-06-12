انطلاق فعاليات كرنفال (شارع الأكل) على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات كرنفال /شارع الأكل/ على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق بمشاركة هواة ومتخصصين في فن الطبخ لأصناف وأطباق محلية وعالمية بهدف التعريف بالمطاعم والمأكولات الجديدة.

كاميرا سانا زارت “شارع الأكل” الذي ينظم من قبل شركتي “بي أوردر” لخدمات المطاعم وتوصيل الطلبات و”سوشلها” المتخصصة في مجال التسويق الرقمي بالتعاون مع شركة سيرياتيل وبنك البركة حيث رصدت أجواء الطبخ والإقبال الكبير للزوار.

المدير التنفيذي لشركة /بي أوردر/ والمؤسس المشارك لـ شارع الأكل هادي نحاس قال: إن الكرنفال ينطلق اليوم بناء على نجاح النسخ السابقة في عامي /2018 و2019/ ويتميز هذا العام بأنه أول شارع طعام بدون نقد في سورية، حيث إن أكثر من 60 مطعم مشارك في الكرنفال من أكبر العلامات التجارية في دمشق يعتمد على الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

وأوضح نحاس أن هذه المبادرة تتماشى مع جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية وهي استراتيجية أثبتت نجاحها في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتمكين الشباب ورواد الأعمال، مبينا أن التزام الشركة المنظمة بدعم الشباب وتعزيز ريادة الأعمال هو ركيزة أساسية لهذا الحدث إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تأمين آلاف ومئات فرص العمل في مختلف النواحي سواء ضمن المطاعم أو التوصيل أو حتى الموظفين.

من جهته لفت مدير قسم الرعاية والفعاليات في شركة سيرياتيل أحمد شاهين إلى حرص الشركة على رعاية ومواكبة كل الفعاليات التي تضيف الفرحة والبهجة للشارع السوري وخاصة خلال أشهر الصيف انطلاقا من شعار /مجتمعنا مسؤوليتنا/، مبينا أن فريق سيرياتيل يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الحديثة التي تضيف تجربة مميزة للزبائن إضافة إلى تقديم الهدايا اليومية المتنوعة.

مدير مركز جلجامش الفندقي الشيف وسيم الطرودي اوضح ان هدف المشاركة في الكرنفال هو التعريف بـ جلجامش كمركز تدريب سياحي وفندقي أمام الفعاليات التجارية والاقتصادية والتعريف بمنتجات طلاب المركز التي تشمل أكثر من صنف لعدد من المطابخ للطلاب الخرجين والأوائل، لافتا إلى أهمية التدريب السياحي والفندقي وقوة المركز بتخريج طلاب جاهزين للدخول إلى سوق العمل.

يعرب القصاص مشرف ترويج في شركة “امية كلاس” أشار إلى أن الشركة تسعى للتواجد الدائم في كل الفعاليات والأماكن الترفيهية بهدف الترويج والتسويق لمنتجاتها المتنوعة من البسكويت والبوظة.

حمود سليمان مدير محل “تشيزكيك” لفت إلى أن فعالية “شارع الأكل ” لاقت إعجاباً كبيراً من الزوار وهي فرصة لتعريف المواطنين بمنتجات المعمل والمطاعم المحلية الموجودة والأصناف التي تقدمها.

مدا علوش

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