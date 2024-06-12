المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم خمسة مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف رجال المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة المناسبة”.
واستهدف رجال المقاومة موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققين إصابة مباشرة فيه وتجمع لجنود العدو في موقع بركة ريشا موقعين أفراده بين قتيل وجريح.
وتمكنت المقاومة من قصف مستوطنتي كفر بلوم وغشر هازيف بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بوقت سابق اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.
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