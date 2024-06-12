المقاومة اللبنانية تستهدف خمسة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم خمسة مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة ومؤكدة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف رجال المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة ‏المناسبة”.

‏واستهدف رجال المقاومة موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققين إصابة مباشرة فيه وتجمع لجنود العدو في موقع بركة ريشا موقعين أفراده بين ‏قتيل وجريح.‏

وتمكنت المقاومة من قصف ‏مستوطنتي كفر بلوم وغشر هازيف بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بوقت سابق اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المطلة.

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