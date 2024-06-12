بوتين يضم وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف إلى مجلس الأمن الروسي

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم مرسوماً بضم وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى مجلس الأمن الروسي.

وذكرت وكالة سبوتنيك أنه جاء في المرسوم المنشور على بوابة النشر الرسمية: “ضم بيلاؤوسوف، وزير دفاع روسيا الاتحادية، عضواً دائماً بمجلس الأمن الروسي”.

كما نص المرسوم على الإبقاء على السكرتير السابق لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عضواً بالمجلس، بصفته مساعداً لرئيس روسيا الاتحادية.

وكان الرئيس بوتين، اقترح في الـ 12 من أيار الماضي، تعيين بيلاؤوسوف، وزيراً للدفاع في روسيا الاتحادية.

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