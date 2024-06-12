فتوح: جرائم الاحتلال في الضفة الغربية استمرار لحرب الإبادة الجماعية في غزة

القدس المحتلة- سانا

اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هي استمرار لمجازره وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح فتوح في بيان أوردته وكالة وفا أن قوات الاحتلال ومستوطنيه صعدوا من جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والتي كان أحدثها عمليات قصف المنازل بالصواريخ والطيران المسيرة في بلدة كفر دان غرب مدينة جنين اليوم ما أدى إلى استشهاد 6 شبان فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح.

ولفت فتوح إلى أن سلطات الاحتلال تسعى بكل السُبل لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية بهدف إدخال المنطقة في أتون من العنف وارتكاب المجازر لاستكمال مخطط الهجرة القسرية للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency