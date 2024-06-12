طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء حارة نسبياً

دمشق- سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 38 / 23

المنطقة الجنوبية 34 / 20

المرتفعات الجبلية 30 /19

المنطقة الوسطى 37 / 23

المنطقة الساحلية 31 / 23

المنطقة الشمالية 38 / 23

منطقة الجزيرة 41 / 26

المنطقة الشرقية 41 / 26

منطقة البادية 39 /25/.