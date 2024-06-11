كنعاني: المضامين المناهضة لإيران في بيان بايدن وماكرون لا أساس لها من الصحة

طهران-سانا

أدانت إيران البيان المشترك /خارطة الطريق/ للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي أثيرت في جزء منه اتهامات لا أساس لها وغير مقبولة ضد إيران، مؤكدا رفض طهران لها جملة وتفصيلا.

ونقلت وكالة “ارنا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله: إن المضامين المناهضة لإيران في هذا البيان لا أساس لها من الصحة ولها أهداف ودوافع سياسية وتعد استمرارا للسياسات الفاشلة السابقة، مجدداً التزام إيران بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية

للطاقة الذرية في إطار الحقوق والالتزامات الدولية وعلى أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات.

وبين كنعاني أن الدور المعروف لإيران في إرساء وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ومحاربة الجماعات الإرهابية من أجل تعزيز الأمن الدولي أمر لا يمكن إنكاره، لافتاً إلى أنه منذ بداية النزاع في أوكرانيا وحتى الآن، كانت السياسة المبدئية والواضحة لإيران تعتمد دائما على دعم التسوية السياسية للخلافات بين الجانبين.

واعتبر كنعاني أنه من المثير للسخرية جدا أن يقوم حماة الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، الذي ذبح وقتل نحو 15 ألف طفل وآلاف النساء من الشعب الفلسطيني خلال ثمانية أشهر بالسماح لأنفسهم بتعليم الآخرين الأخلاق وحقوق الإنسان.

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