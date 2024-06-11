المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في ميناء حيفا بالأراضي المحتلة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بواسطة الطيران المسير موقعاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، استهدف مقاتلو المقاومة في العراق بواسطة الطيران المسير ميناء حيفا بأراضينا المحتلة”، مؤكدة الاستمرار في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت سابقاً موقعاً للعدو الإسرائيلي في إيلات أم الرشراش المحتلة بوساطة الطيران المسير.