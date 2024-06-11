المقاومة اللبنانية تستهدف مبنى وتجمعاً للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مبنى وتجمعاً للعدو الإسرائيلي وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ولا سيما على بلدة عيترون أمس، استهدف مقاتلونا ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المطلة وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

وأوضحت المقاومة في بيان آخر أنها استهدفت بالأسلحة الصاروخية تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في ‏حرش برعام وأصابته إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بوقت سابق اليوم موقعين لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وصواريخ الكاتيوشا في محيط مستوطنة نطوعا وثكنة يردن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency