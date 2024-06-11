المهندس عرنوس يلتقي مكية والحديث يدور حول سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين سورية والعراق

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور حيدر مكية آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل فتح آفاق جديدة ومجالات أوسع لتعزيز التعاون الاستثماري في عدد من المجالات الحيوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تفعيل دور قطاعي الأعمال في كل من سورية والعراق وتقديم التسهيلات اللازمة لهما لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة والبناء على المقومات المتوافرة لدى الجانبين، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادي البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.

وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والبناء عليها وصولاً إلى تحقيق شراكات اقتصادية تساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.

من جانبه أبدى مكية رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع سورية في عدد من القطاعات المهمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

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