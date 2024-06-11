لافروف: الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تتوقف فوراً

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تتوقف فوراً.

ونقلت نوفوستي عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة “بريكس” الذي عقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية: إن “وزراء خارجية دول بريكس أكدوا ضرورة الضغط على “إسرائيل” لوقف عمليتها في غزة”، لافتاً إلى أن “قتل مئات من المدنيين لا ذنب لهم في مخيم النصيرات قبل أيام لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين أمر غير مقبول”.

وأشار لافروف إلى الطبيعة المدمرة لسياسة الحمائية التجارية التي تنتهجها واشنطن، وقال: “شددت معظم الوفود على الطبيعة المدمرة للسياسة الأنانية للحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها”، مضيفاً: إن “مجموعة بريكس لا تسعى إلى عزل نفسها عن بقية العالم، بل على العكس من ذلك، فقد برزت المجموعة بشكل موضوعي كمجموعة من الدول المهتمة بالعدالة على الساحة العالمية، ولا تتظاهر بأنها قطب من نوع ما، سيكون هناك العديد من الأقطاب في عالم متعدد المراكز”.

وأكد لافروف أن روسيا لا تنعزل عن الغرب ولكن يتعين على الغرب أن يفهم أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى المواجهة المستمرة، كما أن موسكو ترى محاولات الدول الغربية للعب بالورقة النووية وتعارضها، لافتاً إلى أن روسيا ليست هي التي تقسم العالم إلى كتل، وليست هي من يعلن أن كل من يختلف معها سيعاقب.

وتحدث لافروف عن الاتفاق على نص معاهدة التعاون الشامل الجديدة مع إيران، مؤكداً أن موسكو مستعدة للقيام بذلك فور حل طهران للمسائل الإجرائية.

ووصف لافروف القمة بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنها “مجرد اجتماع لمناقشة صيغة سلام لا قيمة لها وضعها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي”.

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