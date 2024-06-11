لزيادة الأمان والسلامة… المواصلات الطرقية تعمل على توسعة أوتوستراد دمشق-حمص في موقع معلولا

دمشق-سانا

باشرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بأعمال تعريض أوتوستراد دمشق حمص من القطيفة باتجاه جسر معلولا بطول 450 متراً.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس جريس البشارة في تصريح لمراسل سانا أن عملية التعريض تتم عند منحنيات معلولا وبطول 450 متراً، وتشمل زيادة حارة مرورية جديدة بقميص إسفلتي وبانكيت، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من طبقات التعبيد، وحالياً يتم العمل على طبقة البحص المكسر يليها مرحلة التزفيت.

وبين البشارة أن زيادة حارة مرورية في هذا الجزء من الأوتوستراد تسهم في زيادة الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق، داعياً السائقين إلى الانتباه وتخفيف السرعة عند مواقع العمل والتقيد بالشاخصات المرورية والدلالية والتحذيرية.

مهران معلا

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