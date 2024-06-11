العثور على حطام طائرة نائب رئيس مالاوي وتأكيد مقتل جميع ركابها

ليلونغوي-سانا

أفادت وسائل إعلام ومصادر في مالاوي بالعثور على حطام الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما، بعد أكثر من يوم على فقدان الاتصال بها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد أعضاء فريق الإنقاذ العسكري الذي كلف بالبحث عن الطائرة قوله: إنه تم العثور في أحد المنحدرات على حطام الطائرة التابعة للجيش المالاوي، موضحاً أنه تم تأكيد وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

من جانبها أفادت إذاعة محلية بأن الرئيس المالاوي لازاروس تشاكويرا سيقدم تفاصيل حول ترتيبات الجنازة في وقت لاحق.

وأعلنت الرئاسة في مالاوي أمس أن طائرة كانت تقل نائب الرئيس وتسعة آخرين اختفت، موضحة أن “جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل”.

وكشفت الرئاسة أن “مراقبة الحركة الجوية في مدينة مزوزو عاصمة المنطقة الشمالية لمالاوي، نصحت الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس و9 أشخاص آخرين، بعدم محاولة الهبوط بسبب ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية، وأوصت بالعودة إلى العاصمة ليلونغوي”، لافتة إلى أنه تم طلب المساعدة في عمليات البحث من الدول المجاورة وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج.

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