باقري كني: دعم الاحتلال الصهيوني جزء من طبيعة النظام العالمي القائم على الأحادية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أن دعم الكيان الصهيوني بالسلاح والمال وتقديم الدعم السياسي والقانوني والإعلامي له من قبل الغرب ما هو إلا جزء بسيط من طبيعة النظام العالمي القائم على الأحادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن باقري كني قوله في كلمته أمام الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول البريكس المنعقد في روسيا اليوم: إن “العالم يواجه الكثير من الفوضى والظلم خلال الفترة الانتقالية.. ولدى مجموعة البريكس فكرة واضحة لعبور الفترة الانتقالية وإصلاح الحوكمة العالمية من خلال اللجوء إلى التعددية ومواجهة الأحادية وتشكيل نظام جديد أكثر عدلاً وشفافية وإقامة ديمقراطية على أساس الإجماع”، موضحاً أن المجموعة صممت وخططت لمجموعة من التدابير لتحقيق الأهداف المشتركة وأثبتت قدراتها ومن هذا المنطلق تجتذب يوما بعد يوم المزيد من المؤيدين والداعمين والدول ذات التفكير المماثل.

وشدد باقري كني على أهمية الجبهة التعددية الجديدة في البريكس في تشكيل آليات مالية واقتصادية وتجارية وسياسية جديدة في العالم.

من جهة ثانية وعلى هامش الاجتماع التقى باقري كني نظيره السعودي فيصل بن فرحان حيث تبادلا وجهات النظر في آخر المستجدات والعلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وبحث وزيرا خارجية البلدين القضايا الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

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