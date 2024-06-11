حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني يتصدّر نوايا التصويت بالانتخابات الفرنسية

باريس-سانا

تصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني نوايا التصويت في الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة.

ووفقاً لاستطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم ونقلته فرانس برس فإن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني تصدر نوايا التصويت بـ 34 بالمئة أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين.

وأشارت دراسة لمعهد “آريس إنتراكتيف-تولونا” لحساب وسائل الإعلام الفرنسية “شالنج”و”ام6″ و”ار تي ال ” إلى أن اليسار مجتمعاً يأتي في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت بينما حصد 25.7 بالمئة في انتخابات عام 2022 وجاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثاً مع 19 بالمئة مقابل 25.8 بالمئة وحزب “الجمهوريون” اليميني رابعاً مع تسعة بالمئة مقابل 11.3 بالمئة.

وأشار المعهد إلى أن حزب التجمّع الوطني الفرنسي سيحصد أغلبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعداً مقابل 89 حالياً في الجمعية الوطنية بينما سيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائباً مقابل 249 حالياً أما تحالف اليسار “نوبيس” فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعداً مقابل 153 حالياً والجمهوريون 40 إلى 55 مقعداً مقابل 74 حالياً.

وكان التجمع الوطني فاز في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصداً 31.36 بالمئة من الأصوات ومتقدماً بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14.6 بالمئة من الناخبين ما دفع هذا الفوز الساحق لليمين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 الشهر الجاري والثانية في السابع من تموز القادم.

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