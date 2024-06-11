بمشاركة 50 جناحاً من المحافظات السورية افتتاح مهرجان بلاج العيد بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 50 جناحاً من المحافظات السورية افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان بلاج العيد الذي تقيمه محافظة حلب ومؤسسة بلاج للمعارض والمؤتمرات في معهد حلب العلمي دوار الكرة الارضية ويضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات والألبسة الجاهزة والقطنيات ومنتجات الصناعة اليدوية لسيدات الأعمال.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح للصحفيين أهمية إقامة مهرجانات التسوق التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من مواد استهلاكية وغذائية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، منوهاً بدعم المحافظة لهذه الفعاليات التي تسهم في دوران العجلة الاقتصادية بالمحافظة من خلال تأمين الأمكنة المناسبة لإقامتها وتوفير وسائل النقل والمواصلات للمواطنين لزيارتها.

وقال مدير المؤسسة المنظمة للمهرجان صلاح بلاج: إن هناك حسومات وتخفيضات من الجهات والشركات الوطنية المشاركة تصل إلى 35 بالمئة وتستمر طوال أيام المهرجان حتى الخامس عشر من الشهر الحالي من خلال البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك وتشمل المواد الغذائية وضيافة العيد والألبسة والمنظفات.

وبين ياسر عطار ممثل شركة الأفراح للمنظفات أنه يقدم منتجاته من المنظفات السائلة والمساحيق بنوعية جيدة لتلبية احتياجات المستهلك مع إجراء عروض وحسومات للبيع بسعر التكلفة، فيما قال ممثل شركة قيطاز للمواد الغذائية زياد سمير: إن منتجاته تشمل أنواع السمن الحيواني والنباتي ونوه بالتنظيم الجيد للمهرجان.

وتحدث عبد القادر عصعص ممثل شركة لمواد التجميل والعطور عن مشاركته بأنواع العطور ومساحيق التجميل المصنوعة من المواد الطبيعية بأسعار منافسة وتصل حسوماتها إلى 50 بالمئة، فيما قال عبد الله رسلان: إنه يقدم تشكيلة من الألبسة الجاهزة مع إجراء تخفيض على الأسعار يصل إلى 40 بالمئة لمساعدة الزوار على التسوق.

قصي رزوق

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