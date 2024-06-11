انتخاب فلسطين عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

جنيف-سانا

انتخبت فلسطين اليوم لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024-2027 في الانتخابات التي جرت ضمن برنامج الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية وذلك بعد الإجماع على ترشيحها من قبل الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد قوله: “الاعتراف بفلسطين وانتخاب ممثليها بالمجالس الحاكمة في المنظمات والاتحادات والمؤسسات العالمية الكبيرة يبرز أحقية الشعب الفلسطيني بضمان حريته وتقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأوضح سعد أن فلسطين لقيت الدعم الكبير والتأييد في مؤتمر العمل الدولي الـ 112 الذي شارك فيه مندوبو العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة لافتاً إلى أن المؤتمر ناقش مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة وخاصة فلسطين.

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