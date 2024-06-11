زاخاروفا: انتخابات البرلمان الأوروبي جرت في ظل انعدام المنافسة العادلة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن انتخابات البرلمان الأوروبي جرت في ظل انعدام المنافسة العادلة في حين عبر العديد من الناخبين عن رفضهم سياسات الدول الداعمة للروسوفوبيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن زاخاراوفا قولها في تعليق على انتخابات البرلمان الأوروبي: “إن الانتخابات جرت في ظل تشديد القيود وانعدام المنافسة النزيهة وتطهير مجال المعلومات من مصادرها البديلة والجموح في الحملة المعادية لروسيا” مشيرة إلى أن القوى السياسية المعارضة للدخول في مواجهة مع روسيا تعرضت للتمييز المجحف وللضغوط والمضايقات.

ورأت زاخاروفا أن التصويت من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اكتسب طابعاً احتجاجياً واضحاً بسبب دعم أحزاب المعارضة وانخفاض نسبة المشاركة بشكل واضح.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف أن انتخابات البرلمان الأوروبي تجسد السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة غير الكفؤة والحمقاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس داعياً إياهما للاستقالة.

وتدل المعلومات الأولية على أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي بلغت 51 بالمئة وفاز الحزب الشعبي الأوروبي في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان الفرنسي بسبب خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي وفي ألمانيا أظهر حزب المستشار أولاف شولتس أسوأ نتيجة له في التاريخ حيث خسر أمام اليمين المتطرف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency