وزير الخارجية الصيني يدعو إلى الدفاع عن السلام والأمن بقوة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم ضرورة حماية السلام والأمن العالميين بقوة وعدم التخلي عن الحوار والتشاور مهما تصاعد الصراع.

ونقلت روسيا اليوم عن وانغ يي قوله خلال اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس” في مدينة نيجني نوفغورود الروسية: “من الضروري تعزيز التصميم على حماية السلام والأمن وإعطاء زخم جديد للحل السياسي للقضايا الملحة”.

وأضاف أن التاريخ أظهر أن نمط تفكير الحرب الباردة وتواجه الأحلاف والتدخل الخارجي لا يمكن أن يحل المشكلات ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى مشكلات وأزمات أكبر.

وكان وانغ يي أكد خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول البريكس أن المهمة الرئيسة لروسيا والصين هي تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أعلى مستوى وتعزيز التعاون متعدد الأوجه، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للبلدين تعزيز التنسيق في الهياكل متعددة الأطراف “لحماية المصالح المشتركة للدول النامية”.

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