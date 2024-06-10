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المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “إيفن مناحم ” وتصيبه مباشرة

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المساحات الزراعية في بلدة العتيبة بريف دمشق

تصوير : قيس دكاك

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