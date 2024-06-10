المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “إيفن مناحم ” وتصيبه مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
2024-06-10
السفارة الكوبية بدمشق تحتفل بالذكرى الـ 65 لتأسيس وكالة أنباء برنسا لاتينا
2024-06-10
الوزير المقداد يلتقي نودا… ضرورة تعزيز التعاون وخاصة في مجال التعافي المبكر
2024-06-10
سورية تؤكد وجوب التحرك الدولي الحاسم لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الاحتلال
2024-06-09
الوزير المنجد يبحث مع مدير عام منظمة العمل الدولية سبل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال
2024-06-08
المقداد يبحث مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات
2024-06-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
2024-06-08
محليات
طقس الغد… أجواء معتدلة بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-06-10
منحة مالية لجرحى العمليات الحربية المنضمين إلى مشروع جريح الوطن
2024-06-10
وزارة التجارة الداخلية: تكثيف الرقابة على الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى
2024-06-10
إعادة التغذية الكهربائية لمحافظة الحسكة بعد إجراء صيانة لخط 230 ك.ف
2024-06-10
مياه دمشق وريفها توضح سبب تأخير أدوار تزويد المناطق المستفيدة من مركز ضخ جديدة يابوس
2024-06-10
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-06-10
الأمن الجنائي بحلب يقبض على 7 أشخاص لحيازتهم قطعاً أثرية والإتجار بها
2024-06-09
رياضة
مباراة مصيرية لمنتخب سورية الأول لكرة القدم أمام اليابان في تصفيات كأس العالم
2024-06-10
الرياضة السورية تشارك في 7 ألعاب بدورة ألعاب بريكس الروسية
2024-06-09
تربية الخيول العربية الأصيلة مهنة متوارثة عن الآباء في درعا
2024-06-07
منتخب سورية الأول بكرة القدم يخسر أمام منتخب كوريا الديمقراطية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-06-06
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم للقاء منتخب كوريا الديمقراطية بتصفيات كأس العالم
2024-06-06
بفوزه على الكرامة.. الوحدة بطلاً لدوري كرة السلة للرجال
2024-06-04
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
2024-06-03
اقتصاد
بدء استلام محصول القمح في محافظة القنيطرة
2024-06-10
1092 هكتاراً إجمالي المساحة الزراعية في العتيبة أغلبها قمح وزيتون
2024-06-10
وزارة المالية: صرف المنحة سيكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء
2024-06-10
تراجع أسعار النفط
2024-06-10
بدء صرف أثمان القمح للمزارعين بالسويداء
2024-06-10
بدء جني محصول البطيخ المغطى في درعا
2024-06-09
جمارك دمشق: مزاد علني على بضائع محجوزة أيام 11 و12 و13 حزيران الجاري
2024-06-09
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syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
وزارة المالية: صرف المنحة سيكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء
منحة مالية لجرحى العمليات الحربية المنضمين إلى مشروع جريح الوطن
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية
ما الخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن للجرحى في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي؟
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين
المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مبنى تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “إيفن مناحم ” وتصيبه مباشرة
2024-06-10
2024-06-10
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المساحات الزراعية في بلدة العتيبة بريف دمشق
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المساحات الزراعية في بلدة العتيبة بريف دمشق
تصوير : قيس دكاك
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