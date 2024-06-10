طقس الغد… أجواء معتدلة بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بعد الظهر، وتتجاوز سرعة الهبات 60 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى، وتثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 34 / 21 المنطقة الجنوبية 32 / 18 المرتفعات الجبلية 28 / 17 المنطقة الوسطى 34 / 21 المنطقة الساحلية 29 / 23 المنطقة الشمالية 37 / 23 منطقة الجزيرة 38 / 24 المنطقة الشرقية 39 / 26 منطقة البادية 37 / 23

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