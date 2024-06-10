بدء استلام محصول القمح في محافظة القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت محافظة القنيطرة بالتعاون مع اتحاد فلاحي المحافظة ومديرية الزراعة اليوم عمليات استلام القمح في مركز أعلاف قصيبة بالقطاع الجنوبي.

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران اطلع على عمليات استلام الأقماح واستمع من الفلاحين إلى الصعوبات ومعوقات العمل، مؤكداً حرص المحافظة على تخفيف معاناة الفلاح وتأمين مستلزمات قطاع الزراعة وتسهيل عمليات استلام المحصول دون أي عوائق.

وأشار جمران إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح موسم تسويق محصول القمح وتوفير مستلزماته وتسريع عمليات استلام الحبوب من الفلاحين وصرف قيم المحاصيل لأصحابها بالسرعة المطلوبة.

بدوره بين مدير الزراعة المهندس رفعت موسى أن المساحة المزروعة بالقمح بالمحافظة بلغت نحو 5000 هكتار مروي وبعل للموسم الزراعي 2023- 2024

غسان علي

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