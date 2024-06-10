برنامج الأغذية العالمي يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

روما-سانا

جددت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات إلى أهالي القطاع.

وقالت ماكين لقناة سي بي سي الأمريكية اليوم: “إن الحاجة ملحة لوقف فوري لإطلاق النار حتى يتسنى تدفق المساعدات من برنامج الأغذية والمنظمات الأخرى إلى غزة على نطاق واسع”.

وأوضحت مديرة البرنامج أن توزيع المساعدات الإنسانية من خلال الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة توقف مؤقتاً بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الموظفين، مشيرة إلى أن اثنين من مستودعات البرنامج في غزة تعرضا لقصف صاروخي، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين، بينما يستمر العمل في مناطق أخرى من القطاع.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية وغربية وإسرائيلية كشفت عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصيف العائم الذي أقامه الجيش الأمريكي بذريعة إيصال المساعدات، في ارتكاب المجزرة في مخيم النصيرات، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وأغلبهم من الأطفال والنساء.

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