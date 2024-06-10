بيونغ يانغ تحذر من رد مضاد جديد إذا نفذت سيئول المزيد من الاستفزازات عبر الحدود

بيونغ يانغ-سانا

حذرت كوريا الديمقراطية من أنه إذا نفذت كوريا الجنوبية المزيد من الاستفزازات عبر إلقاء المنشورات والتحريض عبر الحدود فإنها ستشهد رداً مضاداً جديداً.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية عن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي كيم يو جونغ قولها في بيان: إن “جمهورية كوريا تغاضت عن العمل الاستفزازي المتمثل في التحريض السياسي عبر حدودها مجدداً يومي السادس والسابع من حزيران الحالي، رغم تحذيرنا المتكرر من الحرب النفسية المفرطة التي تتم وتؤدي إلى تفاقم الوضع”، مشددة على أن الرد على هذا التحريض السياسي الاستفزازي سيكون بأشكال متعددة.

وأشارت جونغ إلى أن “السياسيين في سيئول يحاولون جاهدين تبرير موقفهم بالمنطق المشوه الوحيد والغريب في العالم الذي يدعي حماية حرية التعبير”، معربة عن إدانة بيونغ يانغ الشديدة لهذه التصرفات ومطالبة الحكومة الكورية الجنوبية بالتوقف فوراً عن الأعمال الخطيرة المتمثلة في جلب المزيد من المواجهة والتصعيد.

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