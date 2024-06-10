مقتل 4 جنود للاحتلال جراء عملية للمقاومة الفلسطينية في رفح

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة آخرين بجروح، جراء عملية للمقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

بدورها أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها فجرت منزلاً مفخخاً بقوة للعدو الصهيوني في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أنها استهدفت بقذائف الهاون قوة إنقاذ صهيونية تقدمت إلى المنزل الذي تم تفجيره في المخيم.

كما استهدفت المقاومة جرافة للعدو الصهيوني بقذيفة “الياسين 105” وسط مدينة رفح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency