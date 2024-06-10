مستوطنون يقطعون أشجار زيتون ولوزيات جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقطعوا أشجاراً مثمرة.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لوكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة، وقطعوا أشجار زيتون ولوزيات، واعتدوا على رعاة أغنام، مبيناً أن المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم خلال الأسبوع الماضي، وقطعوا أكثر من 200 شجرة مثمرة في المنطقة.

وأصيب ستة فلسطينيين أمس، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

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