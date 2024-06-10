افتتاح مركز ثان بريف درعا لاستلام محصول الشعير من الفلاحين

درعا-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا عن افتتاح مركز أعلاف الصنمين لاستلام محصول الشعير من الفلاحين، اعتباراً من اليوم يضاف إلى مركز أعلاف إزرع.

مدير فرع مؤسسة الأعلاف المهندس فراس الشرع ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن افتتاح مركز الصنمين من شأنه تخفيف أعباء الانتقال على الفلاحين وبالوقت نفسه تسريع آلية التسويق وتخفيف الضغط عن مركز إزرع، مبيناً أن مركز الصنمين مجهز بمستلزمات العمل ويقوم في كل موسم باستلام كميات إضافية من الشعير من إنتاج القرى والبلدات الشمالية من المحافظة.

وأضاف الشرع: إن مركز إزرع مستمر في استلام محصول الشعير من الفلاحين واستلم حتى اليوم كمية وصلت إلى 2803 أطنان يتم تخزينها ضمن مستودعاته التي تتسع لنحو 4 آلاف طن، موضحاً أن لدى الفرع نحو 175 قائمة بأسماء الفلاحين الذين سوقوا إنتاجهم من الشعير لمركز أعلاف إزرع يتم الآن إرسالها إلى فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة إزرع تباعاً لصرفها وفق الآلية المتبعة لديه.

وفي سياق متصل، أعلن فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة إزرع بريف درعا وصول اعتماد بقيمة 8 مليارات ليرة سورية لصرف قيم محصول الشعير المسوق لصالح فرع المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا.

مدير فرع المصرف الزراعي ماجد الحريري ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الصرف يتم وفق القوائم المرسلة من فرع المؤسسة العامة للأعلاف، ووفق الآلية المتبعة في المصرف الزراعي التعاوني، مبيناً أن آلية الصرف بسيطة وسهلة وتتم في غضون 48 ساعة.

قاسم المقداد

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