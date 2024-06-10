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بيسكوف: تصريحات المسؤولين الألمان حول الاستعداد للحرب مع روسيا نابعة عن عجز بالاستقلالية

2024-06-09

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تصريحات المسؤولين الألمان حول ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا نابعة من عجز ألمانيا على مستوى الاستقلالية والسيادة.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم: “في إطار هذا العجز ستقوم السلطات الألمانية بين الحين والآخر بالإدلاء ببيانات تتسابق مع بعضها البعض، إرضاء لواشنطن وحلف شمال الأطلسي، وهذا ما نشهده اليوم من خلال تسابق محموم من قبل مسؤوليها على مختلف المستويات للإدلاء ببيانات مماثلة”.

وذكر بيسكوف بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدث فيها عن افتقار السلطات في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لمعايير السيادة والاستقلال.

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