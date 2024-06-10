انقطاع الكهرباء عن محافظة الحسكة جراء خروج خط التوتر المغذي عن الخدمة

الحسكة-سانا

أعلنت شركة كهرباء الحسكة انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة جراء خروج خط التوتر الطبقة الأبواب “230 ك ف” عن الخدمة بسبب عطل في ساحة سد الفرات.

وأوضح مدير الشركة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن خط توتر كهرباء الطبقة الأبواب “230 ك ف” يعتبر المصدر الوحيد لتغذية محافظة الحسكة وأريافها بالتيار الكهربائي وخروجه عن الخدمة يعني الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن كامل المحافظة لكونه المصدر الرئيسي لتغذية المحافظة ويتم الاعتماد عليه لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي بعد خروج منشأة توليد السويدية عن الخدمة جراء تعرضها لعدوان من طيران الاحتلال التركي.

وأكد إدريس أن الورشات الفنية في السد تقوم بإصلاح العطل لإعادة تشغيل الخط وإعادته إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

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