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الخارجية الإماراتية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة

2024-06-09

أبوظبي-سانا

أدانت الإمارات بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم: “إن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على الأرواح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق”.

ودعت الوزارة الى الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

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