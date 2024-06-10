مظاهرة في مدينة بريمن الألمانية تنديداً بمجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات

برلين-سانا

شهدت مدينة بريمن الالمانية مظاهرة حاشدة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بوم أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وطالب المشاركون في المظاهرة بالوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على المجازر وحرب الإبادة التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منددين بالصمت الدولي حيال الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.

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