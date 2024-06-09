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إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

2024-06-09

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني بجروح مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة طفل بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت واعتقلت شابين أثناء عملهما في أرضهما.

وأصيب ستة فلسطينيين بجروح في وقت سابق اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة.

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