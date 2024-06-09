إصابة 10 أشخاص جراء حادث إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح جراء حادث إطلاق نار خلال حفل وسط مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية.

ونقلت شبكة سي ان ان الأمريكية عن السلطات المحلية قولها إن “فرق الطوارئ تلقت بلاغاً بسماع إطلاق نار، ولدى وصولها تبين أن حادث إطلاق نار جماعي وقع أثناء حفل تخرج على سطح مبنى سكني أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت السلطات الأمريكية أمس مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح في حادث إطلاق نار وقع جنوب مدينة لوس آنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

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