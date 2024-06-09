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كوبا تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات

2024-06-09

هافانا-سانا

أدانت كوبا بشدة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في حسابه على منصة “إكس”: “إن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات دليل آخر على الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد شعب فلسطين من دون أي عقاب”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أمس مجزرة مروعة في مخيم النصيرات راح ضحيتها 274 شهيداً بينهم 64 طفلاً و57، فيما بلغ عدد الجرحى 698.

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