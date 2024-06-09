السفارة النمساوية تقدم مجموعة كتب لقسم اللغة الألمانية بجامعة دمشق

دمشق-سانا

قدمت السفارة النمساوية في دمشق اليوم مجموعة من الكتب العلمية في مختلف مجالات العلوم والأدب كدفعة أولى لطلاب قسم اللغة الألمانية بكلية الآداب في جامعة دمشق وذلك في إطار توثيق العلاقات الثقافية المشتركة بين الجانبين.

وأوضح رئيس البعثة النمساوية بدمشق الدكتور بيتر كرويس أن المبادرة هي نافذة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين، حيث تركز الكتب على الأدب المعاصر وتسلط الضوء على نواحي الحياة في النمسا وتاريخها، كما تفتح الآفاق أمام الطلاب للتعرف على الثقافة النمساوية.

بدوره لفت رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان إلى أن الكتب المهداة من السفارة تندرج في إطار التعاون الأكاديمي مع الجامعات النمساوية، مؤكداً رغبة الجانبين بالارتقاء بالتعاون إلى مراحل متقدمة بحيث يشمل البرامج العلمية، مشيرا إلى أن الكتاب يؤسس للثقافة المعرفية ويمكن الطلاب من المشاركة في البرامج العلمية المتقدمة لتحقيق نتائج علمية.

من جهته أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد فراس الحناوي إلى أن الجامعة تعمل على توطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين من خلال المنح العلمية وزيارات الأساتذة وتبادل الأبحاث بين الجانبين، معتبراً أن هذه المبادرة نافذة على الثقافة النمساوية لاطلاع الطلاب والباحثين عليها.

في حين لفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق الدكتور عدنان مسلم إلى تخصيص جناح للهدية المقدمة من السفارة النمساوية في مكتبة قسم اللغة الألمانية في الكلية حيث تتضمن 250 كتاباً ما يعزز الموقف العلمي لقسم اللغة الألمانية في الكلية، معرباً عن أمله بتطوير المبادرة إلى تبادل الأبحاث والأساتذة، وتأمين الكوادر العلمية وتأهيل الأطر التدريسية.

هيلانه الهندي

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