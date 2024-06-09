المقاومة اللبنانية تتصدى بصواريخ أرض جو لطائرة إسرائيلية وتجبرها على الفرار

بيروت-سانا

تصدت المقاومة اللبنانية لطائرة حربية للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة تصدت وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة بصواريخ أرض جو لطائرة حربية للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب، وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة”.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة المناسبة التجهيزات التجسسية للعدو في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة، ما أدى إلى تدميرها بعد إصابتها إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع السماقة للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة وأصابوه إصابة مباشرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency