جمارك دمشق: مزاد علني على بضائع محجوزة أيام 11 و12 و13 حزيران الجاري

دمشق-سانا

أعلنت مديرية جمارك دمشق إجراء مزاد علني لبيع عدد من البضائع المحجوزة لدى أمانة جمارك دمشق، وذلك في تمام الساعة الـ 12 بمقر مديرية التأهيل والتدريب في مديرية الجمارك العامة أيام الـ 11 والـ 12 والـ 13 من حزيران الجاري.

وأوضحت المديرية في بيان لـ سانا أن البضائع المحجوزة تشمل “أقمشة وألبسة وحقائب ونظارات وساعات يد ومواد تجميل وإكسسوارات موبايل وألعاب أطفال ودراجات هوائية ومعدات كهرباء “مفاتيح صناعية وأجزاء لزوم تابلوهات الكهرباء” ورخاماً وأدوات صحية متنوعة وأدوات مائدة ومطبخ مختلفة وأدوات كهربائية منزلية وقطع تبديل سيارات ومضخات وفلاتر وأجهزة إنارة وكاميرات مراقبة ومفروشات وخزائن معدنية وجهاز تعقيم مسابح ومصنوعات من الخشب والألمنيوم والبلاستيك”.

ولفتت المديرية إلى أن بإمكان الراغبين بالاشتراك في المزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية تتضمن “طلب اشتراك مع الطوابع وصورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، ووثيقة تتضمن تحديد الموطن المختار للمزاود في سورية وعلى مسؤوليته ودفع مبلغ التأمينات المتوجبة بموجب إشعار مصرفي، وتوقيع المزاود على كل التعهدات المطلوبة منه، وهي عدم حرمانه من الاشتراك والمزادات العلنية والتعاقد مع الدولة وأن يكون المزاود على علم بماهية البضاعة وأوصافها ودفع ثمن البضاعة المباعة خلال المدة القانونية المحددة، وغير عامل لدى أي من الجهات العامة وغير محجوز على أمواله احتياطياً أو تنفيذياً لصالح الجهات العامة”.

وذكرت المديرية أنه يتوجب على ممثلي الجهات العامة المشتركة بالمزاد إبراز تفويض من قبل الجهة العامة يخول الاشتراك بالمزاد العلني.

وسيم العدوي

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