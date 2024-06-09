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الداخلية الإيرانية تعلن أسماء المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية

2024-06-09

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي أسماء المرشحين الذين تم قبول أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وقال إسلامي في تصريح له اليوم: إن المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية عددهم ستة، وهم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

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