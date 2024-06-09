متظاهرون في واشنطن ينددون بسياسات بايدن المنحازة لـ”إسرائيل”

واشنطن-سانا

ندد آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا قرب البيت الأبيض في واشنطن بسياسات رئيسهم جو بايدن المنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والصامتة على العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين وأغلبهم يرتدون ملابس حمراء، حملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “من العاصمة إلى فلسطين، نحن الخط الأحمر”.

كما حمل المتظاهرون لافتة طويلة رمزية بأسماء عشرات آلاف الشهداء من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره التاسع.

وأكد المتظاهرون أن بايدن لا يفعل ما يكفي للتأثير على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والطريقة العدوانية والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.

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