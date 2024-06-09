إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص ما أدى لإصابة فتى بجروح في قدمه.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب بالضرب المبرح أثناء مروره على أحد حواجزها جنوب أريحا قبل أن تعتقله.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وزبوبا وتعنك وبرطعة ويعبد في مدينة جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وعبث بمحتوياتها.

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