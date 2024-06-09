وقفات في الضفة الغربية تنديداً بمجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن رام الله ونابلس وجنين في الضفة الغربية وقفات احتجاجية تنديداً بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بمجزرة الاحتلال في المخيم والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وأكد المشاركون أنه آن الأوان لتحرك عالي المستوى من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لإلزام الاحتلال بالخضوع للقوانين الدولية ووقف هذه المجازر وحرب الإبادة المفتوحة بتواطؤ أميركي كامل ومحاسبته ومحاكمته على جرائمها بحق أهالي قطاع غزة.

وكان العدو الصهيوني ارتكب اليوم مجزرة وحشية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث استهدف بكل أنواع الصواريخ والأسلحة من البر والجو والبحر سوق المخيم والشوارع الرئيسية والمنازل والاحياء فيه ما أدى الى استشهاد 210 فلسطينيين واصابة أكثر من 400 بجروح وتدمير مبان وأحياء سكنية.

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