رئيس الوزراء الهنغاري: الغرب يسعى لهزيمة روسيا في أوكرانيا من أجل ملء جيوبه

بودابست-سانا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الدول الغربية تسعى لهزيمة روسيا عسكرياً في الصراع الأوكراني من أجل الحصول على ثرواتها كما حاولت أن تفعل في التسعينيات من القرن الماضي.

وقال أوربان في مقابلة تلفزيونية رداً على سؤال عن سبب سعي الغرب لتحقيق نصر عسكري على روسيا في الصراع الأوكراني “يريد الزعماء الغربيون الذين يسيرون في طريق الحرب هزيمة روسيا عسكرياً، وخطتهم بسيطة للغاية لأنها تتعلق بالمال الذي يمنح النفوذ والقوة”.

واستذكر أوربان فترة التسعينيات عندما تم الترحيب بالأوروبيين في روسيا بأذرع مفتوحة وتغلغلوا بحرية في الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أن الغرب حاول بعد ذلك استغلال روسيا وأوكرانيا لكن الروس في نهاية المطاف أخذوا كل شيء بأيديهم وأعادوا بناءه بطريقتهم الخاصة.

وأوضح أوربان أن الكثيرين في الغرب الآن يرغبون في العودة إلى تلك الأوقات ويحلمون ببيريسترويكا عظيمة في الشرق ويأملون أن يوفر الصراع في أوكرانيا فرصاً لتحقيق ذلك كما يحاول العديد من موردي الأسلحة والدائنين والمضاربين بالأسهم الاستفادة من هذا الصراع.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري: “الأمريكيون الآن يروجون لاقتراح ممتاز مفاده أنهم سيقدمون لأوكرانيا قرضاً بقيمة 40 مليار دولار مرة أخرى، وسيضمن الأوروبيون بدورهم أن الأوكرانيين سوف يسددون هذا الدين”، مشيراً إلى أن أوكرانيا غارقة الآن في الديون لكنها كانت في السابق دولة غنية.

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